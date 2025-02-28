Приложение предоставляет пользователям оперативную информацию о состоянии энергосистемы, а также рекомендации по экономному потреблению электроэнергии. Его цель — помочь избежать аварийных отключений, которые могут возникать из-за перегрузки сети.

По данным компании, информация поступает непосредственно из Диспетчерского центра «Укрэнерго», что позволяет гражданам получать актуальные данные об энергоснабжении. Кроме этого, приложение станет каналом прямой коммуникации между оператором и потребителями, что особенно важно в случае необходимости снижения нагрузки на сеть.

Мобильное приложение уже доступно для загрузки в Play Market и App Store. В будущем его функционал планируют расширять.

Ранее мы сообщали о том, как город противостоит российским атакам на энергетику