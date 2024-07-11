В Україні заборонили продаж цигарок із ароматизаторами

З сьогоднішнього дня набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX. За ухваленим торік законом із 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.

Бізнесу дали рік, щоб їх розпродати.

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Також згідно із законом усі пачки цигарок тепер мають бути з комбінованим медичним попередженням. Експерти Центру громадянського представництва “Життя”розповіли, як змінитись упаковка.

“З 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння повинні мати оновлені медичні попередження: 65% площі найбільшої сторони пачки повинні містити зображення захворювань, спричинених курінням, та текстове попередження про небезпеку та наслідки куріння. Для людей, які бажають позбутися залежності, на пачці є QR-код — посилання на безкоштовну послугу Центру громадського здоров’я з надання допомоги у відмові від вживання тютюну «Я кидаю курити!», – пояснили експерти.

Нові стандарти маркування тютюнових виробів набули чинності 11 січня 2024 року відповідно до Наказу №747 Міністерства охорони здоров’я України. Усього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори оновлюватимуться щороку, забезпечуючи щорічну зміну графіки.

Як повідомляло “Одеське життя”, в Україні спостерігається тенденція до поступового підвищення акцизного збору на тютюнові вироби.

Щорічно вартість акцизу збільшується на 20%, і така динаміка триватиме до 2025 року. Основною метою такого рішення було досягнення європейських стандартів щодо оподаткування тютюнових виробів.

Як прогнозує фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький, планується, що до 2025 року акцизний збір досягне рівня 90 євро за тисячу штук. Це автоматично спричинить зростання роздрібних цін на цигарки. Так, вартість пачки найдешевших цигарок може перевищити 100 грн.