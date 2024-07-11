В Украине запретили продажу сигарет с ароматизаторами

С 11 июля в Украине запрещена продажа сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами. А медицинских предупреждений на всех упаковках табачных изделий для курения станет еще больше.
С сегодняшнего дня вступили в силу статьи 10 и 10-1 Закона No 1978-IX. По принятому в прошлом году закону с 11 июля 2024 года с продажи должны исчезнуть ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним, а также сигаретные упаковки с ненадлежащей маркировкой.
Бизнесу дали год, чтобы распродать их.
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Также по закону все пачки сигарет теперь должны быть с комбинированным медицинским предупреждением. Эксперты Центра гражданского представительства «Жизнь» рассказали, как измениться упаковка.
«С 11 июля 2024 года все упаковки табачных изделий для курения должны иметь обновленные медицинские предупреждения: 65% площади самой большой стороны пачки должны содержать изображения заболеваний, вызванных курением, и текстовое предупреждение об опасности и последствиях курения. Для людей, желающих избавиться от зависимости, на пачке есть QR-код — ссылка на бесплатную услугу Центра общественного здоровья по оказанию помощи в отказе от употребления табака «Я бросаю курить!», — пояснили эксперты.
Новые стандарты маркировки табачных изделий вступили в силу 11 января 2024 года в соответствии с Приказом No747 Министерства здравоохранения Украины. Всего разработано 3 группы наборов, каждая из которых содержит 14 медицинских предупреждений. Эти наборы будут обновляться каждый год, обеспечивая ежегодную смену графики.
Как сообщала «Одесская жизнь», в Украине наблюдается тенденция к постепенному повышению акцизного сбора на табачные изделия.
Ежегодно стоимость акциза увеличивается на 20%, и такая динамика будет продолжаться до 2025 года. Основной целью такого решения было достижение европейских стандартов по налогообложению табачных изделий.
Как прогнозирует финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий, планируется, что к 2025 году акцизный сбор достигнет уровня 90 евро за тысячу штук. Это автоматически приведет к росту розничных цен на сигареты. Так, стоимость пачки самых дешевых сигарет может превысить 100 грн.