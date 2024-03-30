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Україна переходить на літній час: що потрібно знати в 2024 році

Україна переходить на літній час: що потрібно знати в 2024 році

У ніч з суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня 2024 року, Україна перейде на літній час, переводячи стрілки годинників на одну годину вперед.

країна готується до щорічного переходу на літній час, який відбудеться в останні вихідні березня. Цього року годинники будуть переведені на одну годину вперед о 3:00 ночі за київським часом з суботи на неділю, 31 березня.

Перехід на літній час дозволяє краще використовувати світловий день, збільшуючи кількість світлих годин після робочого дня. Це сприяє економії електроенергії, оскільки зменшується потреба в освітленні ввечері.

Хоча перехід на літній час має свої переваги, він також може вплинути на біоритми людей, викликаючи короткочасні труднощі з адаптацією. Експерти радять поступово готуватися до зміни, лягаючи спати на 15-20 хвилин раніше за кілька днів до переводу годинників.

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