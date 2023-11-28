Який сьогодні день: свята, іменини, заборони та прикмети 28 листопада

Яке церковне свято 28 листопада

28 листопада за релігійним календарем – день пам’яті преподобного Паїсія Величковського. З ім’ям цього святого пов’язано відродження монастирського життя та старечості у другій половині ХVІІІ століття. У світі його звали Петро Величковський.

Відомо, що за своє життя Паїсій Величковський переклав багато аскетичних творів святих отців старослов’янською та молдавською мовами. Він теж не забув і про свою рідну землю. Він завжди підписувався як “Родимець Полтавський”.

Що заборонено робити цього дня

28 листопада православні християни перестають вживати м’ясо, молочні продукти до 6 січня. Категорично заборонялося цього дня лаятися не лише з рідними, а й із чужими людьми.

28 листопада наші предки намагалися не скупитися, допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню. Не варто влаштовувати гучні гуляння, святкування.

28 листопада не можна слухати музику голосно, треба день провести в роздумах.

Народні прикмети та традиції 28 листопада

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: якщо вже лежить сніг, навесні він не розтане;

на землі лежить багато снігу – наступного року буде добрий урожай;

28 листопада сильний вітер, отже, до Миколи (19 грудня) очікується неспокійна погода;

голосно іржуть коні – це добрий знак;

якщо 28 листопада погода похмура, але тепла, травень наступного року буде похмурим;

якщо вдарив мороз, то зникне нечиста сила;

28 листопада викупався у лазні – будеш щасливий весь рік.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде ясна, то буде йти дощ. Воно й не дивно, адже 28 листопада, наприкінці осені, дні стають усе коротшими і сонце сідає дуже рано. Цього дня намагалися приділяти особливу увагу коням. Проводились різні обряди, щоб ці тварини були здорові.

28 листопада жінки ставили ікону Гурія в будинку та ставили за нею шматочок ладану. Вважалося, якщо чоловік погано ставиться до своєї дружини, цього дня вона має помолитися перед іконою. Так як 28 листопада часто стояла сира погода, а на дорогах було брудно, у народі говорили: “Гурій приїхав на строкатій кобилі”.

Пам’ятні дати 28 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 листопада:

1414 – богемського реформатора Ян Гуса було заарештовано;

1520 – португальський мореплавець Фернан Магеллан зміг подолати один з найнебезпечніших проток на півдні Америки (яка сьогодні носить його ім’я) і увійти у води Тихого океану;

1561 – був розпущений Лівонський лицарський орден;

1654 – героїчна оборона козацької фортеці Буша (Поділля);

1974 – у Нью-Йорку, в концертному залі “Медісон Сквер Гарден” проводить свій останній виступ зі сцени екс-учасник “Бітлз” Джон Леннон;

1983 – вперше в американському космічному польоті взяв участь представник іншої країни, ним став західнонімецький фізик Ульф Мербольд;

2000 рік – Олександр Мороз оприлюднить аудіозаписи розмов президента України Леоніда Кучми про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе;

2006 рік – в Україні Верховна Рада визнає Голодомор актом геноциду українського народу.

Іменини 28 листопада святкують:

Маркел,

Хома,

Гурій,

Микита,

Філіп,

Матвій,

Григорій,

Степане,

Сергій,

Микола,

Петро,

Дмитро,

Михайло,

Іван,

Варвара.

Талісманом людей, народжених 28 листопада, є бірюза. Стародавній небесно-блакитний камінь – символ вічного кохання. У давнину вірили той, хто носить прикраси з бірюзою, збільшуватиме свої прибутки. Але тільки. якщо помисли його чисті. Цікавий факт – на Тибеті бірюзу вважали за живу істоту.

28 листопада народилися:

1757 – англійський гравер, художник, поет, Вільям Блейк;

1881 – австрійський письменник Стефан Цвейг;

1890 рік – українська перекладачка та письменниця Зінаїда Тулуб;

1957 рік – український режисер, Сергій Проскурня;

1987 – шотландська актриса, Карен Гіллан.

28 листопада в Україні та світі відзначають:

28 листопада в Україні святкується День працівника системи фінансового моніторингу. Тому, якщо ви задумалися, яке сьогодні професійне свято, варто привітати всіх, хто причетний до цієї професії. Дата була встановлена президентом Володимиром Зеленським 2020 року. Метою свята є показати той великий внесок, працівників системи фінансового моніторингу в утвердженні статусу нашої країни як надійного партнера на міжнародній арені.

Також саме 28 листопада у православних християн починається Різдвяний піст, який триває 40 днів – до 6 січня. В церковному статуті він носить назву Чотиридесятниця, а в народі називається Пилипів піст. Мета посту – підготуватися до святкування Різдва Христова, що є одним з найбільших релігійних свят. Під час Різдвяного посту забороняється їсти м’ясо, молочні продукти та яйця. А в понеділок, середу та п’ятницю навіть дозволяється ласувати рибою, вином і олією. Тому Різдвяний піст не вважається дуже суворим.

Продовжується період розпродажів. В понеділок, який йде після Чорної п’ятниці, акції проводять інтернет-магазини. Він носить назву Кіберпонеділок (Cyber ​​Monday). Заснували свято 2005 року в США, коли помітили, що офісні працівники, повертаючись на роботу після Чорної п’ятниці, продовжують шукати знижки вже в Мережі.