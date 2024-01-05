В Україні подорожчало оформлення документів: скільки тепер доведеться платити

Вартість оформлення документів зросла через зміну ціни бланків на окремі види біометричних документів у “Поліграфічному комбінаті України”.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Платити більше доведеться за такі документи, як:

— паспорт громадянина у формі ID-картки;

— вид на тимчасове чи постійне проживання в Україні;

— посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Скільки коштує оформити документи у 2024 році:

Паспорт громадянина (ID-картка) вперше – безкоштовно;

Паспорт громадянина (ID-картка) до 10 робочих днів – 874 гривні (було 820 гривень);

Паспорт громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів – 504 гривні (було 450 гривень);

Вид на тимчасове проживання в Україні – 1 056 гривень (було 918 гривень);

Вид на постійне проживання – 1151 гривень (було 1013 гривень);

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни – 6 867 гривень (було 5 337 гривень).

При цьому наголошується, що українці, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2023 року, заплатять за документи ще за минулорічними тарифами.

“Ті громадяни, а також особи, сплатили адмінпослуги до 31 грудня 2023 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діють на момент подання відповідних заяв”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з січня 2024 року українці почнуть отримувати третю платіжку за газ. Вона міститиме вартість послуг із утримання внутрішньобудинкових систем. Зокрема, йдеться про техогляд газового обладнання, перевірку тяги в димових каналах, справність сигналізаторів загазованості тощо.