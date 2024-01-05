В Украине подорожало оформление документов: сколько теперь придется платить

Стоимость оформления документов выросла из-за изменения цены бланков на отдельные виды биометрических документов в «Полиграфическом комбинате Украины».

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Платить больше придется за такие документы, как:

— паспорт гражданина в форме ID-карты;

— вид на временное или постоянное жительство в Украине;

— удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

Сколько стоит оформить документы в 2024 году:

Паспорт гражданина (ID-карта) впервые — бесплатно;

Паспорт гражданина (ID-карта) до 10 рабочих дней — 874 гривны (было 820 гривен);

Паспорт гражданина (ID-карта) до 20 рабочих дней — 504 гривны (было 450 гривен);

Вид на временное проживание в Украине — 1 056 гривен (было 918 гривен);

Вид на постоянное проживание — 1 151 гривен (было 1 013 гривен);

Удостоверение личности без гражданства для выезда за пределы страны — 6 867 гривен (было 5 337 гривен).

При этом отмечается, что украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2023 года, заплатят за документы еще по прошлогодним тарифам.

«Те граждане, же лица, оплатили админуслуги до 31 декабря 2023 года, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений», — сказано в сообщении.

Напомним, с января 2024 года украинцы начнут получать третью платежку за газ. Она будет содержать стоимость услуг по содержанию внутридомовых систем. В частности, речь идет о техосмотре газового оборудования, проверке тяги в дымовых каналах, исправности сигнализаторов загазованности и т.д.