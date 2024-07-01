В тил за $4500 хабаря: на Одещині затримано військовослужбовця

25 червня 2024 року правоохоронці затримали головного сержанта однієї з «бойових» частин ЗСУ, який отримав хабар у розмірі 605 600 гривень.

Гроші йому передали через посередника від чинного військовослужбовця тієї ж частини. За цю суму хабарник мав перевести військового з лінії бойового зіткнення до тилової частини.

Затримання відбулося безпосередньо під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі головному сержанту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 605 600 гривень.