В тил за $4500 хабаря: на Одещині затримано військовослужбовця

Хабар у розмірі $4,5 тис. вимагав за переведення до тилової частини з лінії бойового зіткнення головний сержант однієї із військових частин на Одещині. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
25 червня 2024 року правоохоронці затримали головного сержанта однієї з «бойових» частин ЗСУ, який отримав хабар у розмірі 605 600 гривень.
Гроші йому передали через посередника від чинного військовослужбовця тієї ж частини. За цю суму хабарник мав перевести військового з лінії бойового зіткнення до тилової частини.
Затримання відбулося безпосередньо під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі головному сержанту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 605 600 гривень.