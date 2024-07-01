В тыл за $4500 взятки: в Одесской области задержан военнослужащий

В тыл за $4500 взятки: в Одесской области задержан военнослужащий

Взятку в размере $4,5 тыс. требовал за перевод в тыловую часть с линии боевого соприкосновения главный сержант одной из воинских частей в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

25 июня 2024 года правоохранители задержали главного сержанта одной из «боевых» частей ВСУ, который получил взятку в размере 605 600 гривен.

Деньги ему передали через посредника от действующего военнослужащего той же части. За эту сумму взяточник должен был перевести военного с линии боевого соприкосновения в тыловую часть.

Задержание произошло непосредственно во время передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас главному сержанту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 605 600 гривен.

задержание военнослужащего

Фото аватара
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