В одному з районів Одеси майже на добу відключать воду

Про аварійне відключення води в частині Київського району Одеси 20-21 грудня повідомляє філія «Інфоксводоканал».
У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу з 09:30 20 грудня до 04:30 21 грудня 2023 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць:
- 1-2-3 пров.Амундсена,
- Дача Ковалевського,
- М.Демченко,
- Саксаганського,
- Горіхова,
- Садовського,
- Естафетна,
- Естонська,
- Танфільєва,
- Якутська,
- Ямська,
- Просвіти,
- Миколи Стражеска,
- Магнітогорська,
- Маячний пров.
Телефони для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)
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