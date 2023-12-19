Новости Одессы и Одесской области

В одном из районов Одессы почти на сутки отключат воду

В одном из районов Одессы почти на сутки отключат воду

Об аварийном отключении воды в части Киевского района Одессы 20-21 декабря сообщает филиал «Инфоксводоканал».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 09:30 20 декабря до 04:30 21 декабря 2023 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц:

  • 1-2-3 пер.Амундсена,
  • Дача Ковалевского,
  • М.Демченко,
  • Саксаганского,
  • Орехова,
  • Садовского,
  • Эстафетная,
  • Эстонская,
  • Танфильева,
  • Якутская,
  • Ямская,
  • Просвещения,
  • Николая Стражеско,
  • Магнитогорска,
  • Маячный пер.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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