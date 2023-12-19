В одном из районов Одессы почти на сутки отключат воду

Об аварийном отключении воды в части Киевского района Одессы 20-21 декабря сообщает филиал «Инфоксводоканал».
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 09:30 20 декабря до 04:30 21 декабря 2023 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц:
- 1-2-3 пер.Амундсена,
- Дача Ковалевского,
- М.Демченко,
- Саксаганского,
- Орехова,
- Садовского,
- Эстафетная,
- Эстонская,
- Танфильева,
- Якутская,
- Ямская,
- Просвещения,
- Николая Стражеско,
- Магнитогорска,
- Маячный пер.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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