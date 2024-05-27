В Одеській області водій шкільного автобуса виявився ґвалтівником

Під приводом пограти в карти водій шкільного автобуса заманював до себе додому 12-13-річних учнів ліцею, в якому працював, і ґвалтував. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомили в поліції одеської області.
До поліції звернулася мати одного з постраждалих хлопчиків, якій той довірився і розповів, що з ним сталося.
У поліції встановили, що протягом кількох місяців 2023 року, користуючись довірою серед учнів однієї з гімназій Одеської області, 57-річний водій шкільного автобуса запрошував хлопчиків 12-13 років до свого будинку нібито пограти з ними в карти. Там він вчиняв із дітьми дії сексуального характеру.
Встановлено, що жертвами зловмисника стали троє учнів ліцею.
Поліцейські зібрали достатню кількість доказів причетності чоловіка до злочинів.
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Чоловіка звинуватили в насильстві над неповнолітніми за ч.ч. 4 і 6 ст. 153 і ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі або довічного ув’язнення.