В Одеській області водій шкільного автобуса виявився ґвалтівником

Про це повідомили в поліції одеської області.

До поліції звернулася мати одного з постраждалих хлопчиків, якій той довірився і розповів, що з ним сталося.

У поліції встановили, що протягом кількох місяців 2023 року, користуючись довірою серед учнів однієї з гімназій Одеської області, 57-річний водій шкільного автобуса запрошував хлопчиків 12-13 років до свого будинку нібито пограти з ними в карти. Там він вчиняв із дітьми дії сексуального характеру.

Встановлено, що жертвами зловмисника стали троє учнів ліцею.

Поліцейські зібрали достатню кількість доказів причетності чоловіка до злочинів.

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Чоловіка звинуватили в насильстві над неповнолітніми за ч.ч. 4 і 6 ст. 153 і ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі або довічного ув’язнення.