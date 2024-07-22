В Одеській області вкрали гроші на водогін для військових

Про це повідомляють у ДБР.

За даними слідства, експосадовець Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України уклав договір із приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень.

Утім будівництво залишилося лише на папері, а гроші полковник і підприємець розділили між собою. Через такі махінації, бюджету завдано збитків на майже мільйон гривень.

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Наразі колишньому посадовцю Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби за ч.3 ст. 425 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Керівника підприємства-підрядника звинувачують у зловживанні та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України).

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

Нагадаємо, працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.