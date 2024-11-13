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В Одеській області обмежили споживання світла: кому можуть відключити

В Одеській області обмежили споживання світла: кому можуть відключити

Сьогодні, 13 листопада, «Укренерго» запровадило обмеження на споживання електроенергії для промислових підприємств і бізнесу на Одещині та в низці інших регіонів України. Але ввечері їх скасують.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Сьогодні, 13 листопада, з 7:00 до 20:00 підприємства зменшать своє споживання – таке розпорядження дало Укренерго.

Причиною обмежень стало короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

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«Наразі обмеження стосуються лише підприємств, але ми радимо всім клієнтам, за можливості, зменшити споживання електроенергії. Кожен зекономлений вами кіловат допомагає підтримати стабільність енергосистеми», – ідеться в повідомленні.

Споживачів просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно в години максимального споживання: вранці – з 07:00 до 11:00 і ввечері – з 16:00 до 22:00.

Крім Одеської області, аналогічні обмеження стосуються також Київської, Дніпропетровської, Донецької областей.

 

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