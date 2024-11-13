В Одеській області обмежили споживання світла: кому можуть відключити

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Сьогодні, 13 листопада, з 7:00 до 20:00 підприємства зменшать своє споживання – таке розпорядження дало Укренерго.

Причиною обмежень стало короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

«Наразі обмеження стосуються лише підприємств, але ми радимо всім клієнтам, за можливості, зменшити споживання електроенергії. Кожен зекономлений вами кіловат допомагає підтримати стабільність енергосистеми», – ідеться в повідомленні.

Споживачів просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно в години максимального споживання: вранці – з 07:00 до 11:00 і ввечері – з 16:00 до 22:00.

Крім Одеської області, аналогічні обмеження стосуються також Київської, Дніпропетровської, Донецької областей.