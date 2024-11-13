Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области ограничили потребление света: кому могут отключить

В Одесской области ограничили потребление света: кому могут отключить

Сегодня, 13 ноября, «Укрэнерго» ввел ограничения на потребление электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса в Одесской области и ряде других регионов Украины. Но вечером их отменят.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Сегодня, 13 ноября, с 7:00 до 20:00 предприятия уменьшат свое потребление — такое распоряжение дало Укрэнерго.

Причиной ограничений стало краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.

Читайте также: Отключения света в Украине возвращаются: как часто и сколько продлятся

«Сейчас ограничения касаются только предприятий, но мы советуем всем клиентам, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии. Каждый сэкономленный вами киловатт помогает поддержать стабильность энергосистемы», — говорится в сообщении.

Потребителей просят не включать несколько мощных приборов одновременно в часы максимального потребления: утром — с 07:00 до 11:00 и вечером — с 16:00 до 22:00.

Кроме Одесской области, аналогичные ограничения касаются также Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.

 

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua