В Одесской области ограничили потребление света: кому могут отключить

Сегодня, 13 ноября, «Укрэнерго» ввел ограничения на потребление электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса в Одесской области и ряде других регионов Украины. Но вечером их отменят.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
Сегодня, 13 ноября, с 7:00 до 20:00 предприятия уменьшат свое потребление — такое распоряжение дало Укрэнерго.
Причиной ограничений стало краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.
Читайте также: Отключения света в Украине возвращаются: как часто и сколько продлятся
«Сейчас ограничения касаются только предприятий, но мы советуем всем клиентам, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии. Каждый сэкономленный вами киловатт помогает поддержать стабильность энергосистемы», — говорится в сообщении.
Потребителей просят не включать несколько мощных приборов одновременно в часы максимального потребления: утром — с 07:00 до 11:00 и вечером — с 16:00 до 22:00.
Кроме Одесской области, аналогичные ограничения касаются также Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.