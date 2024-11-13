В Одесской области ограничили потребление света: кому могут отключить

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Сегодня, 13 ноября, с 7:00 до 20:00 предприятия уменьшат свое потребление — такое распоряжение дало Укрэнерго.

Причиной ограничений стало краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.

«Сейчас ограничения касаются только предприятий, но мы советуем всем клиентам, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии. Каждый сэкономленный вами киловатт помогает поддержать стабильность энергосистемы», — говорится в сообщении.

Потребителей просят не включать несколько мощных приборов одновременно в часы максимального потребления: утром — с 07:00 до 11:00 и вечером — с 16:00 до 22:00.

Кроме Одесской области, аналогичные ограничения касаются также Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.