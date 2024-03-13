В Одеській області чоловік пообіцяв 10-річній родичці подарувати телефон, але замість цього зґвалтував

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року чоловік запросив до себе в гості дівчинку, пообіцявши подарувати їй мобільний телефон і рюкзак. А коли вона прийшла до його будинку, – зґвалтував.

Прокурорами в суді доведено, що чоловік, “використовуючи безпорадний стан малолітньої, вчинив дії сексуального характеру щодо неї, застосовуючи фізичне насильство та погрози”.

При цьому ґвалтівник наказав дівчинці нікому нічого не розповідати, а на запитання матері сказати, що вони разом різали курку.

Прокурори зазначили, що засуджений, незважаючи на наявність беззаперечних доказів злочину, не розкаявся у скоєному і заперечував свою провину.

Реєстр педофілів: що про нього відомо

У 2023-му році в Україні створили реєстр осіб, засуджених за злочини щодо дітей на сексуальному ґрунті. Це стане запобіжником від контакту зі злочинцями.

Доступ до цього реєстру матимуть не лише правоохоронці, а й директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

Злочинець потрапляє до бази даних після того, як обвинувальний вирок суду набув чинності.

Як пояснили в Офісі генпрокурора, новий реєстр – це автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії. До нього увійшли не тільки ті педофіли, які відбувають покарання, а й ті, чия судимість уже знята або погашена в установленому законом порядку.

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