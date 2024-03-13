В Одесской области мужчина пообещал 10-летней родственнице подарить телефон, но вместо этого изнасиловал

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Напомним, в начале сентября 2023 года мужчина пригласил к себе в гости девочку, пообещав подарить ей мобильный телефон и рюкзак. А когда она пришла в его дом, — изнасиловал.

Прокурорами в суде доказано, что мужчина, «используя беспомощное состояние малолетней, совершил действия сексуального характера в отношении нее, применяя физическое насилие и угрозы».

При этом насильник наказал девочке никому ничего не рассказывать, а на вопрос матери сказать, что они вместе резали курицу.

Прокуроры отметили, что осужденный, несмотря на наличие неоспоримых доказательств преступления, не раскаялся в содеянном и отрицал свою вину.

Реестр педофилов: что о нем известно

В 2023-м году в Украине создали реестр лиц, осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве. Это станет предохранителем от контакта с преступниками.

Доступ к этому реестру будут имеют не только правоохранители, но и директора школ и садиков, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления.

Преступник попадает в базу данных после вступившего в силу обвинительного приговора суда.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, новый реестр – это автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших уголовные правонарушения этой категории. В него вошли не только отбывающие наказания педофилы, а и те, чья судимость уже снята или погашена в установленном законом порядке.

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