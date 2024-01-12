Новини Одеси та Одеської області

В Одесі затримали держслужбовця, який наживався на підприємців-початківців

В Одесі затримали держслужбовця, який наживався на підприємців-початківців

В Одесі під час отримання хабара затримали чиновника підрозділу Держспоживслужби. Його підозрюють у налагодженні схеми поборів з підприємців-початківців.

Про це повідомили у поліції Одеської області та обласної прокуратури.

За даними слідства, головний спеціаліст одного з відділів Одеського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Одеській області зажадав від виробника-початківця напівфабрикатів 1000 доларів. За цю винагороду він гарантував не втручатися у роботу його фірми та не включати її до плану перевірок.

Одразу після одержання хабара держслужбовця затримали. Слідчі вилучили гроші як речові докази, а правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте також: На Одещині митник вимагав хабарі телефонами

Підозрюваний поміщений до ізолятора тимчасового тримання, слідчі клопотають про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та усунення з посади.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати