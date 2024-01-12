В Одесі затримали держслужбовця, який наживався на підприємців-початківців

Про це повідомили у поліції Одеської області та обласної прокуратури.

За даними слідства, головний спеціаліст одного з відділів Одеського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Одеській області зажадав від виробника-початківця напівфабрикатів 1000 доларів. За цю винагороду він гарантував не втручатися у роботу його фірми та не включати її до плану перевірок.

Одразу після одержання хабара держслужбовця затримали. Слідчі вилучили гроші як речові докази, а правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Підозрюваний поміщений до ізолятора тимчасового тримання, слідчі клопотають про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та усунення з посади.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.