В Одессе задержали госслужащего, который наживался на начинающих предпринимателях

Об этом сообщили в полиции Одесской области и областной прокуратуре.

По данным следствия, главный специалист одного из отделов Одесского районного управления Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области потребовал от начинающего производителя полуфабрикатов 1000 долларов. За это вознаграждение он гарантировал не вмешиваться в работу его фирмы и не включать ее в план проверок.

Сразу после получения взятки госслужащего задержали. Следователи изъяли деньги в качестве вещественных доказательств, а правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.