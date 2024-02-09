В Одесі затримали чиновника мерії: що знайшли в його кабінеті

Про повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та Одеській обласній прокуратурі.

Правоохоронці повідомили, що працівник міського департаменту обіцяв представнику громадської організації укласти договір оренди підвального приміщення площею 58, 8 м за заниженою ставкою орендної плати.

За надання своїх “послуг” чиновник зажадав 1000 доларів.

7 лютого під час отримання частини хабара – 500 доларів працівника мерії затримали.

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У службовому кабінеті чиновника поліцейські виявили та вилучили ще 13 тисяч 500 доларів і 19 тисяч гривень.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.