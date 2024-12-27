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В Одесі запустили чат-бот для покращення дорожньої інфраструктури

В Одесі запустили чат-бот для покращення дорожньої інфраструктури

В Одесі з’явився новий сервіс для водіїв і пішоходів — чат-бот «Безпека руху». За його допомогою мешканці міста можуть повідомляти про несправності світлофорів, пошкоджені дорожні знаки, розмітку чи інші проблеми. Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Чат-бот «Безпека Руху» працює в месенджері Telegram і дозволяє залишати звернення за кілька кроків. Користувачам пропонують обрати категорію проблеми: світлофори, знаки, розмітка, стовпчики чи інше. До звернення можна додати опис ситуації, геолокацію або адресу, а також фото.

Окрім подання звернень, бот дає можливість відслідковувати статус вирішення проблеми у реальному часі. Сервіс доступний для всіх учасників дорожнього руху: водіїв, пішоходів, велосипедистів.

Ініціатором запуску став директор комунальної установи «СМЕП» Петро Стоянов. За його словами, впровадження чат-бота спрямоване на оперативне реагування та покращення стану дорожньої інфраструктури в місті.

Нагадаємо, в Одесі ще 7 світлофорів оснастили автономною системою живлення.

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