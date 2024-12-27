Новости Одессы и Одесской области

В Одессе запустили чат-бот для улучшения дорожной инфраструктуры

В Одессе запустили чат-бот для улучшения дорожной инфраструктуры

В Одессе появился новый сервис для водителей и пешеходов — чат-бот «Безпека Руху». С его помощью жители города могут сообщать о неисправностях светофоров, поврежденных дорожных знаках, разметке или других проблемах. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Чат-бот «Безпека Руху» работает в мессенджере Telegram и позволяет оставлять обращения в несколько шагов. Пользователям предлагают выбрать категорию проблемы: светофоры, знаки, разметка, столбики или другое. К обращению можно добавить описание ситуации, геолокацию или адрес, а также фото.

Кроме подачи обращений, бот дает возможность отслеживать статус решения проблемы в реальном времени. Сервис доступен для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, велосипедистов.

Инициатором запуска стал директор коммунального учреждения «СМЭП» Петр Стоянов. По его словам, внедрение чат-бота направлено на оперативное реагирование и улучшение состояния дорожной инфраструктуры в городе.

Напомним, в Одессе еще 7 светофоров оснастили автономной системой питания.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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