В Одессе запустили чат-бот для улучшения дорожной инфраструктуры

Чат-бот «Безпека Руху» работает в мессенджере Telegram и позволяет оставлять обращения в несколько шагов. Пользователям предлагают выбрать категорию проблемы: светофоры, знаки, разметка, столбики или другое. К обращению можно добавить описание ситуации, геолокацию или адрес, а также фото.

Кроме подачи обращений, бот дает возможность отслеживать статус решения проблемы в реальном времени. Сервис доступен для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, велосипедистов.

Инициатором запуска стал директор коммунального учреждения «СМЭП» Петр Стоянов. По его словам, внедрение чат-бота направлено на оперативное реагирование и улучшение состояния дорожной инфраструктуры в городе.

Напомним, в Одессе еще 7 светофоров оснастили автономной системой питания.