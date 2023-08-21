В Одесі за зберігання гранати чоловік може отримати серйозне покарання

Під час обшуку у чоловіка виявили корпус гранати Ф-1 і запал до неї, які направили на експертизу.

За фактом розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Під час слідства правоохоронці з’ясовуватимуть походження забороненого предмета і як він потрапив до одесита. За результатами експертизи буде ухвалено рішення про повідомлення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, щорушницю, пістолет та набої вилучили в 32-річного жителя Білгород-Дністровського району Одещини.

Фото: ГУНП в Одеській області