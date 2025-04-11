Хоча такі погодні аномалії час від часу відбуваються на півдні, мало хто після 20-градусного тепла готовий був знову повернутися до зимових курток і шапок.

Але сьогодні ще розслаблятися рано – холодний вітер дутиме весь день. 11 квітня в Одесі та області діє штормове попередження – очікуються пориви північно-західного вітру 19-24 м/с, значні опади, налипання мокрого снігу. Уранці в Одесі -1° морозу. Удень повітря прогріється до 3-5°.

Одеситів і гостей міста попереджають: ходити під деревами в таку погоду вкрай небезпечно. Як повідомляють у мерії, на Французькому бульварі повалені вітром дерева впали на трамвайні колії. У зв’язку з чим, було тимчасово призупинено рух трамвая №5.

Водіїв закликають під час руху проїжджою частиною дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу. Сьогодні на автошляхах області місцями видимість під час опадів 1-2 км.

Коли настане тепло

Більшість українських метеорологів пояснюють мінусову температуру у квітні різкою зміною циркуляції атмосфери та зміною клімату, коли традиційні сезонні межі стають менш чіткими.

Синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталя Птуха розповіла, що різке зниження температури у квітні – це компенсація за теплу зиму та початок весни. Однак аномальним таке похолодання назвати не можна. За її словами, у кліматичний період з 1991-го по 202-2022 роки були перші декади квітня і з морозами, і зі сніговим покривом.

Синоптики обіцяють, що незабаром морози відступлять і в Україну прийде справжня весна.

«В Україні вже з Вербної неділі, приблизно з середини квітня, нарешті прийде справжнє весняне потепління. Температура підніметься до +12…+18 градусів», – каже синоптик Наталка Діденко.