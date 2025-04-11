Хотя такие погодные аномалии время от времени происходят на юге, мало кто после 20-градусного тепла готов был снова вернуться к зимним курткам и шапкам.

Но сегодня еще расслабляться рано — холодный ветер будет дуть весь день. 11 апреля в Одессе и области действует штормовое предупреждение — ожидаются порывы северо-западного ветра 19-24 м/с, значительные осадки, налипание мокрого снега. Утром в Одессе -1° мороза. Днем воздух прогреется до 3-5°.

Одесситов и гостей города предупреждают: ходить под деревьями в такую погоду крайне опасно. Как сообщают в мэрии, на Французском бульваре поваленные ветром деревья упали на трамвайные пути. В связи с чем, было временно приостановлено движение трамвая №5.

Водителей призывают во время движения по проезжей части, соблюдать безопасную дистанцию и интервал. Сегодня на автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 км.

Когда настанет тепло

Большинство украинских метеорологов объясняют минусовую температуру в апреле резким изменением циркуляции атмосферы и изменением климата, когда традиционные сезонные пределы становятся менее четкими.

Синоптик «Укргидрометцентра» Наталья Птуха рассказала, что резкое снижение температуры в апреле — это компенсация за теплую зиму и начало весны. Однако аномальным такое похолодание назвать нельзя. По ее словам, в климатический период с 1991-го по 202-2022 годы были первые декады апреля и с морозами, и со снежным покровом.

Синоптики обещают, что вскоре морозы отступят и в Украину придет настоящая весна.

«В Украине уже с Вербного воскресенья, примерно с середины апреля, наконец-то придет настоящее весеннее потепление. Температура поднимется до +12…+18 градусов», — говорит синоптик Наталья Диденко.