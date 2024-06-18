В Одесі військовий командувач змушував бійців будувати йому будинок: що вирішив суд

В Одесі військовий командувач змушував бійців будувати йому будинок: що вирішив суд

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу силами територіальної оборони «Південь» у розмірі 2 млн грн застави. Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона звинувачення просила суд обрати військовому чиновнику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, 3 червня 2024 року працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 140 млн грн.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • У пам’ять про полеглого героя з Виноградівки
    У пам’ять про полеглого героя з Виноградівки

    Ще кілька років тому в будинку Василини Цонєвої у селі Виноградівка Болградської громади було галасливо та весело – у гагаузькій родині росли двоє синів. У 2000 році її чоловік Анатолій почав займатися інкубацією. Починав з малого, але за понад десять років розгорнув справжнє виробництво з виведення курчат. Дружина та сини допомагали. Так усі працювали заради добробуту своєї рідної землі.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Як впоратися з панікою та стресом під час війни
    Як впоратися з панікою та стресом під час війни

    Паніка і стрес під час війни можуть виникнути навіть від будь-якого гучного звуку. Чого вже там говорити про виття повітряних тривог. І той факт, що війна в Україні триває вже третій рік, до неї неможливо звикнути. До всесвітнього дня паніки, «Одеське життя» розповідає, що відбувається з людиною під час стресової ситуації та як впоратися з цим станом.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 846-й: вночі “шахеди” атакували дві області України
    Війна, день 846-й: вночі “шахеди” атакували дві області України

    Повномасштабна війна Росії проти України триває 846-й день. Найзапекліші бої ведуться на Покровському напрямку. Ворог не припиняє терор мирного населення. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Чи загрожує Одесі десант: у ВМС прокоментували верогідність його висадки
    Чи загрожує Одесі десант: у ВМС прокоментували верогідність його висадки

    В останні місяці Україна зіткнулася з новими викликами на морських кордонах. Загроза десантування російських військ завжди була серйозним фактором безпеки для прибережних областей. Однак останні дані свідчать про значне зниження можливостей ворога в цій сфері.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • В Одесі вибух: був пуск ракети по місту
    В Одесі вибух: був пуск ракети по місту

    Пізнього вечора 17 червня 2024 року одеські передмістя струсонув сильний вибух. Перед цим пролунав сигнал повітряної тривоги. “Одеське Життя” повідомляє, що відомо про цю атаку.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk