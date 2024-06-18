В Одесі військовий командувач змушував бійців будувати йому будинок: що вирішив суд

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу силами територіальної оборони «Південь» у розмірі 2 млн грн застави. Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона звинувачення просила суд обрати військовому чиновнику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань (ДБР).
За даними слідства, 3 червня 2024 року працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.
Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 140 млн грн.