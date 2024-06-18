В Одессе военный командующий заставлял бойцов строить ему дом: что решил суд

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

По данным следствия, 3 июня 2024 года работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему региональным управлением сил территориальной обороны «Юг», который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего дома еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы исполнение боевых задач на передовой.

Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее суд избрал бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 140 млн гривен.