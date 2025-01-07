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В Одесі відремонтують асфальт за 20 мільйонів гривень

В Одесі відремонтують асфальт за 20 мільйонів гривень

Одеське комунальне підприємство «Міські дороги» планує витратити понад 20 мільйонів гривень на ремонт асфальтобетонного покриття. Гроші спрямують на відновлення тротуарів і проїжджих частин, а також засипання траншей після аварійних робіт на тепломережах. Про це стало відомо з тендеру на платформі Prozorro.

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Тендерна пропозиція була оприлюднена 30 грудня, а прийом заявок триватиме до 8 січня. Цього ж дня розпочнеться аукціон для визначення виконавця робіт. 

Згідно з умовами, підрядник має завершити всі роботи до кінця 2025 року. Очікувана вартість проєкту становить 20,77 мільйона гривень, фінансування буде здійснено за рахунок місцевого бюджету.

План робіт включає ремонт тротуарів і доріг, нанесення дорожньої розмітки, встановлення бордюрів і засипання траншей піском. 

Загалом передбачається облаштувати тротуари на площі 875 м², відновити асфальтове покриття проїжджих частин, засипати понад 3400 м³ траншей після аварійних ремонтів і нанести розмітку фарбою та пластиком. Детальні локації для проведення робіт у тендерній документації не зазначені.

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