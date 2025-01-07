В Одессе отремонтируют асфальт за 20 миллионов гривен

Тендерное предложение было обнародовано 30 декабря, а прием заявок продлится до 8 января. В этот же день начнется аукцион для определения исполнителя работ.

Согласно условиям, подрядчик должен завершить все работы до конца 2025 года. Ожидаемая стоимость проекта составляет 20,77 миллиона гривен, финансирование будет осуществлено за счет местного бюджета.

План работ включает ремонт тротуаров и дорог, нанесение дорожной разметки, установку бордюров и засыпку траншей песком.

В целом предполагается обустроить тротуары на площади 875 м², восстановить асфальтовое покрытие проезжих частей, засыпать более 3400 м³ траншей после аварийных ремонтов и нанести разметку краской и пластиком. Детальные локации для проведения работ в тендерной документации не указаны.