Клуби працюватимуть у різних районах міста, пропонуючи можливість занять спортом та оздоровчих програм. Організатори наголошують, що ініціатива спрямована на підтримку ветеранів та соціалізацію людей з інвалідністю.

Контактна особа для отримання додаткової інформації – Олександр Мірошніченко, тел.: (097) 524 01 52.

Крім того, для зазначених категорій громадян діятимуть безкоштовні тренування в біговому клубі Одеси. Їх проводитиме багаторазова чемпіонка та призерка України з напівмарафону Тетяна Бєловол. Тренування проходитимуть на Трасі здоров’я (майданчик AlfaGravity) щосуботи та неділі з 09:00 до 10:00.

Контактні особи – Олександр Коломієць (тел.: 066 436 78 72) та Віталій Бєловол (тел.: +380 50 974 67 37).

Також у місті функціонує клуб скандинавської ходьби, спрямований на популяризацію здорового способу життя.

Контактна особа – Денис Шабрат, тел.: +380 63 282 15 34.

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