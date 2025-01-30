Клубы будут работать в разных районах города, предлагая возможность занятий спортом и оздоровительных программ. Организаторы отмечают, что инициатива направлена на поддержку ветеранов и социализацию людей с инвалидностью.

Контактное лицо для получения дополнительной информации — Александр Мирошниченко, тел.: (097) 524 01 52.

Кроме того, для указанных категорий граждан будут действовать бесплатные тренировки в беговом клубе Одессы. Их будет проводить многократная чемпионка и призер Украины по полумарафону Татьяна Беловол. Тренировки будут проходить на Трассе здоровья (площадка AlfaGravity) каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 10:00.

Контактные лица — Александр Коломиец (тел.: 066 436 78 72) и Виталий Беловол (тел.: +380 50 974 67 37).

Также в городе функционирует клуб скандинавской ходьбы, направленный на популяризацию здорового образа жизни.

Контактное лицо — Денис Шабрат, тел.: +380 63 282 15 34.Ранее мы сообщали, что в Одессе обустроят «новый» инклюзивный пляж с укрытием