В Одесі укриття закрили на ремонт: де перечекати небезпеку

На Молдаванці закрили укриття на ремонт. Очікується, що ремонтні роботи мають завершитися 24 жовтня 2023 року.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
В повідомленні йдеться, що захисна споруда цивільного значення, що розташована за адресою вул. Заньковецької, 11, зачинено з учора, 12 вересня, і орієнтовно до 24 жовтня. У приміщенні буде проводитись капітальний ремонт.
На період ремонтних робіт люди зможуть перечекати сигнал повітряної тривоги у найближчих сховищах:
- вул. Мельницька, 8,
- вул. Б. Хмельницького, 29.
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