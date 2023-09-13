В Одесі укриття закрили на ремонт: де перечекати небезпеку

На Молдаванці закрили укриття на ремонт. Очікується, що ремонтні роботи мають завершитися 24 жовтня 2023 року.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

В повідомленні йдеться, що захисна споруда цивільного значення, що розташована за адресою вул. Заньковецької, 11, зачинено з учора, 12 вересня, і орієнтовно до 24 жовтня. У приміщенні буде проводитись капітальний ремонт.

На період ремонтних робіт люди зможуть перечекати сигнал повітряної тривоги у найближчих сховищах:

вул. Мельницька, 8,

вул. Б. Хмельницького, 29.

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