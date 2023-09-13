В Одессе укрытие закрыли на ремонт: где переждать опасность

На Молдаванке закрыли укрытие на ремонт. Ожидается, что ремонтные работы должны завершиться 24 октября 2023 года.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В сообщении говорится, что защитное сооружение гражданского значения, расположенное по адресу ул. Заньковецкой, 11, закрыт со вчера, 12 сентября, и ориентировочно до 24 октября. В помещении будет производиться капитальный ремонт.

На период ремонтных работ люди смогут переждать сигнал воздушной тревоги в ближайших хранилищах:

ул. Мельницкая, 8,

ул. Б. Хмельницкого, 29.

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