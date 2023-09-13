В Одессе укрытие закрыли на ремонт: где переждать опасность

На Молдаванке закрыли укрытие на ремонт. Ожидается, что ремонтные работы должны завершиться 24 октября 2023 года.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
В сообщении говорится, что защитное сооружение гражданского значения, расположенное по адресу ул. Заньковецкой, 11, закрыт со вчера, 12 сентября, и ориентировочно до 24 октября. В помещении будет производиться капитальный ремонт.
На период ремонтных работ люди смогут переждать сигнал воздушной тревоги в ближайших хранилищах:
- ул. Мельницкая, 8,
- ул. Б. Хмельницкого, 29.
Читайте также:
- Во время воздушной тревоги только четверть одесситов может спрятаться в укрытии: причина
- В Одессе еще 300 объектов могут использоваться в качестве укрытий: подробности