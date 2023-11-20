В Одесі три дні поспіль відключатимуть газ: кому не пощастить

21, 22 та 23 листопада в Одесі заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. У зв’язку із цим деякі райони міста тимчасово залишаться без газопостачання.
Про це повідомляє прес-служба АТ “Одесгаз”.
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Газопостачання буде тимчасово відключено для споживачів за такими адресами:
21 листопада
Газа не буде з 8:30 до 17:30
- вул. Новоберегова 90/1-90/39 (житлові будинки),
- вул. Новоберегова 25 (юракадемія),
- вул. Новоберегова 94 К.1-94 К.6 (котельні).
22 листопада
Газа не буде з 9:00 до 18:00
- вул. Дача Ковалевського, 121 корп. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
- вул. Дача Ковалевського, 614,
- вул. Дача Ковалевського, 601,
- вул. Дача Ковалевського, 618
23 листопада
Газа не буде з 8:30 до 17:30
- просп. Свободи 90-102,
- просп. Свободи 107-117,
- вул. Політкатаржан,
- пров. 411 Батареї,
- дачний кооператив “Чорноморка”.