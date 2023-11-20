В Одесі три дні поспіль відключатимуть газ: кому не пощастить

У питанні перейменування вулиць єдності в нашому суспільстві немає. І це – добре. Бо це ознака відсутності тоталітаризму, загального «одобрямсу» і відкритості суспільства. Нерідко сам кручу вказівним пальцем біля скроні й не обираю виразів, дізнавшись про деякі зміни в топоніміці Одеси та рідного Херсона. Але тут я «на всі 100» упевнений, що з приводу перейменування трьох вищеназваних вулиць в Одесі ніхто не засумував.

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