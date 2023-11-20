В Одессе три дня подряд будут отключать газ: кому не повезет

В вопросе переименования улиц единства в нашем обществе нет. И это – просто супер. Потому что это признак отсутствия тоталитаризма, всеобщего «одобрямса» и открытости общества. Нередко сам кручу указательным пальцем у виска и не выбираю выражений, узнав о некоторых изменениях в топонимике Одессы и родного Херсона. Но тут я «на все 100» уверен, что по поводу переименования трех вышеназванных улиц в Одессе никому не взгрустнулось.

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