Новости Одессы и Одесской области

В Одессе три дня подряд будут отключать газ: кому не повезет

В Одессе три дня подряд будут отключать газ: кому не повезет

21, 22 и 23 ноября в Одессе запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. В связи с этим некоторые районы города временно останутся без газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Одесгаз».

Читайте также: Как в Одессе добивались запуска котельной: история одного ОСББ

Газоснабжение будет временно отключено для потребителей по следующим адресам:

21 ноября

Газа не будет с 8:30 до 17:30

  • ул. Новоберегова 90/1-90/39 (жилые дома),
  • ул. Новобереговая 25 (юракадемия),
  • ул. Новоберегова 94 К.1-94 К.6 (котельные).

22 ноября

Газа не будет с 9:00 до 18:00

  • ул. Дача Ковалевского, 121 корп. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
  • ул. Дача Ковалевского, 614,
  • ул. Дача Ковалевского, 601,
  • ул. Дача Ковалевского, 618

23 ноября

Газа не будет с 8:30 до 17:30 

  • просп. Свободы 90-102,
  • просп. Свободы 107-117,
  • ул. Политкатаржан,
  • пер. 411 Батареи,
  • дачный кооператив «Черноморка».
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить