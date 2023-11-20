В Одессе три дня подряд будут отключать газ: кому не повезет

21, 22 и 23 ноября в Одессе запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. В связи с этим некоторые районы города временно останутся без газоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Одесгаз».
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Газоснабжение будет временно отключено для потребителей по следующим адресам:
21 ноября
Газа не будет с 8:30 до 17:30
- ул. Новоберегова 90/1-90/39 (жилые дома),
- ул. Новобереговая 25 (юракадемия),
- ул. Новоберегова 94 К.1-94 К.6 (котельные).
22 ноября
Газа не будет с 9:00 до 18:00
- ул. Дача Ковалевского, 121 корп. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
- ул. Дача Ковалевского, 614,
- ул. Дача Ковалевского, 601,
- ул. Дача Ковалевского, 618
23 ноября
Газа не будет с 8:30 до 17:30
- просп. Свободы 90-102,
- просп. Свободы 107-117,
- ул. Политкатаржан,
- пер. 411 Батареи,
- дачный кооператив «Черноморка».