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В Одесі відключили світло: адреси планових робіт на 30 серпня

В Одесі відключили світло: адреси планових робіт на 30 серпня

У п’ятницю, 30 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на електромережах деякі одесити на весь день залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 20:00: 

  • Одеської громади (Авдєєва- Чорноморського), 8, 8г,  4л, 19/корп.8,
  • Валерія Самофалова (Каманіна),
  • Леваневського, Левітана, 113а, 113б, 114,
  • Літературна, 1,21/1,
  • Окружна,
  • Симоненка, 1, 11а,  62,
  • Урожайна,
  • Чубаївська, 11,11/а/1, 11б, 11в, 11г,
  • дорога Фонтанська 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,
  • пров. Загородній, 9,
  • Кортацці провулок (пров. Каманіна), 8/корп.3,
  • пров. Компасний,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • пров. Морехідний, 13,
  • просп. Свободи, 32/а/1, 52.

Північний РЕМ

Роботи до 17:00: 

  • 9-а,10-а,11-а,12-а, лінія на житловому масиві,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а,7-а, 9-а, Пересипська,
  • Балтська дорога, 28,
  • Висоцького,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Капітана Кузнєцова 92, 94, 98, 100, 102, 103, 110, 112, 114,
  • Каришковського,
  • Керченська, 101-131,
  • Кримська, 63,
  • Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
  • Ринкова, 7,
  • Семена Палія, 109, 111,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й,10-й, 13-й, Чорноморський,
  • пров. 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й  Балтський,
  • пров. 2-й Керченський, 1, 3, 3а, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 – 10.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00: 

  • Кленова.
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