В Одесі відключили світло: адреси планових робіт на 30 серпня

У п’ятницю, 30 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на електромережах деякі одесити на весь день залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Одеської громади (Авдєєва- Чорноморського), 8, 8г, 4л, 19/корп.8,
- Валерія Самофалова (Каманіна),
- Леваневського, Левітана, 113а, 113б, 114,
- Літературна, 1,21/1,
- Окружна,
- Симоненка, 1, 11а, 62,
- Урожайна,
- Чубаївська, 11,11/а/1, 11б, 11в, 11г,
- дорога Фонтанська 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,
- пров. Загородній, 9,
- Кортацці провулок (пров. Каманіна), 8/корп.3,
- пров. Компасний,
- пров. Кошового, 5/В,
- пров. Морехідний, 13,
- просп. Свободи, 32/а/1, 52.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 9-а,10-а,11-а,12-а, лінія на житловому масиві,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а,7-а, 9-а, Пересипська,
- Балтська дорога, 28,
- Висоцького,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Капітана Кузнєцова 92, 94, 98, 100, 102, 103, 110, 112, 114,
- Каришковського,
- Керченська, 101-131,
- Кримська, 63,
- Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
- Ринкова, 7,
- Семена Палія, 109, 111,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й,10-й, 13-й, Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
- пров. 2-й Керченський, 1, 3, 3а, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 – 10.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Кленова.