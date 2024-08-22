В Одесі та області оголошено штормове попередження

У найближчі 1-3 години 22 серпня по Одесі та області очікується гроза, під час грози пориви 15-17 м/с. Така погода збережеться до кінця дня.
Про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки.
Городян просять не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами.
Рекомендації ДСНС України, як діяти під час грози:
- не ховайтеся під високими, поодинокими деревами або на підвищенні;
- не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не купайтеся у водоймах;
- не користуйтеся електроприладами;
- уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви в полі, краще присісти в яму, не контактуючи тілом із землею;
- закрийте вікна та двері;
- відкладіть телефон.