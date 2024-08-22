В Одесі та області оголошено штормове попередження

Про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки.

Городян просять не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами.

Рекомендації ДСНС України, як діяти під час грози: