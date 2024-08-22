Новини Одеси та Одеської області

В Одесі та області оголошено штормове попередження

В Одесі та області оголошено штормове попередження

У найближчі 1-3 години 22 серпня по Одесі та області очікується гроза, під час грози пориви 15-17 м/с. Така погода збережеться до кінця дня.

Про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки.

Городян просять не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами.

Рекомендації ДСНС України, як діяти під час грози:

  • не ховайтеся під високими, поодинокими деревами або на підвищенні;
  • не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не купайтеся у водоймах;
  • не користуйтеся електроприладами;
  • уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;
  • якщо ви в полі, краще присісти в яму, не контактуючи тілом із землею;
  • закрийте вікна та двері;
  • відкладіть телефон.

 

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