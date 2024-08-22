В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие 1-3 часа 22 августа по Одессе и области ожидается гроза, во время грозы порывы 15-17 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.
Об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки.
Горожан просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями.
Рекомендации ГСЧС Украины, как действовать во время грозы:
- не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;
- не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
- не купайтесь в водоемах;
- не пользуйтесь электроприборами;
- избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
- если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- закройте окна и двери;
- отложите телефон.