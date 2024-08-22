В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

Об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки.

Горожан просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями.

Рекомендации ГСЧС Украины, как действовать во время грозы: