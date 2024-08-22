Новости Одессы и Одесской области

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие 1-3 часа 22 августа по Одессе и области ожидается гроза, во время грозы порывы 15-17 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.

Об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки.

Горожан просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями.

Рекомендации ГСЧС Украины, как действовать во время грозы:

  • не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;
  • не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не пользуйтесь электроприборами;
  • избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
  • если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
  • закройте окна и двери;
  • отложите телефон.

 

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