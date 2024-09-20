Новини Одеси та Одеської області

Завтра у більшій частині Одеси світла не буде весь день

Завтра у більшій частині Одеси світла не буде весь день

У суботу, 21 вересня, з 06:00 до 17:00 буде частково знеструмлено Приморський, Хаджибейський і Пересипський райони міста Одеси. Це пов’язано з ремонтом на Одеській ТЕЦ.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

«Відключення світла відбуватиметься на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів і профілактичних робіт», – ідеться в повідомленні.

Від резервних електроліній будуть забезпечені світлом об’єкти критичної інфраструктури та клієнти, там, де це технічно можливо зробити.

Перевірити відключення за вашою адресою можна:

  • у Viber https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi
  • у Telegram http://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot.

 

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