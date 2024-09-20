Завтра у більшій частині Одеси світла не буде весь день

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Від Dantesa до Мозгофесту: топ-5 подій в Одесі на 20 – 22 вересня Міжсезоння – це унікальний час, коли одні локації закривають сезон, а інші відкривають. Тож обовʼязково встигніть в Ботанічний сад, де пройде останній концерт під відкритим небом а вдень в Park Residence на Мозгофест. До речі на обидві події треба йти разом з дітьми. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ