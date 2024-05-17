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В Одесі пролунав вибух: місто атакували ракетою, здіймається дим

В Одесі пролунав вибух: місто атакували ракетою, здіймається дим

Вдень 17 травня 2024 року російські агресори завдали по Одесі ракетного удару, імовірно балістичної ракети. Жителі деяких районів спостерігають стовп диму, що піднімається із землі.

Тривогу в Одесі оголосили 15:15, а вже за дві хвилини місцеві паблики повідомили про сильний вибух. Очевидці говорять про стовп диму, що підіймається над одним із передмість.

Перед цим моніторингові канали повідомили про загрозу застосування балистичного озброєння з території раніше окупованого Криму.

Ракета, швидше за все, була балістичною, типу “Іскандер” або її аналог з Північної Кореї/Ірану. Про це говорить малий час підльоту (лише кілька хвилин).

Подробиць про те, куди влучив ворог, руйнування і постраждалих, поки не повідомлялося.

Одеське Життя продовжує стежити за ситуацією.

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