В Одесі пролунав вибух: місто атакували ракетою, здіймається дим

Тривогу в Одесі оголосили 15:15, а вже за дві хвилини місцеві паблики повідомили про сильний вибух. Очевидці говорять про стовп диму, що підіймається над одним із передмість.

Перед цим моніторингові канали повідомили про загрозу застосування балистичного озброєння з території раніше окупованого Криму.

Ракета, швидше за все, була балістичною, типу “Іскандер” або її аналог з Північної Кореї/Ірану. Про це говорить малий час підльоту (лише кілька хвилин).

Подробиць про те, куди влучив ворог, руйнування і постраждалих, поки не повідомлялося.

Одеське Життя продовжує стежити за ситуацією.