В Одесі пролунав потужний вибух: рашисти ведуть обстріл балістикою

В Одесі пролунав потужний вибух: рашисти ведуть обстріл балістикою

Увечері середи, 28 травня 2024 року, в Одесі та області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про чергові запуски балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму. І знову пролунав вибух…

Спочатку повідомлялося про пуск ракети на Біляївку та Затоку. Пізніше бути обережними закликали мешканців Одеси та Чорноморська, з боку якого й пролунав вибух.

«Є приліт в області», – пишуть місцеві телеграм-канали.

Також повідомлялося про фіксацію ще однієї мети, але повторних вибухів не було.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і чекає на офіційну інформацію від військових.

Кілька хвилин тому пролунав відбій тривоги, але варто відзначити, що розслаблятися зарано: моніторингові телеграм-канали повідомляють про запуск «шахедів».

Нагадаємо, 28 травня росіяни атакували ракетами припортову інфраструктуру Одеси.

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