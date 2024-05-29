В Одесі пролунав потужний вибух: рашисти ведуть обстріл балістикою

Спочатку повідомлялося про пуск ракети на Біляївку та Затоку. Пізніше бути обережними закликали мешканців Одеси та Чорноморська, з боку якого й пролунав вибух.

«Є приліт в області», – пишуть місцеві телеграм-канали.

Також повідомлялося про фіксацію ще однієї мети, але повторних вибухів не було.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і чекає на офіційну інформацію від військових.

Кілька хвилин тому пролунав відбій тривоги, але варто відзначити, що розслаблятися зарано: моніторингові телеграм-канали повідомляють про запуск «шахедів».

Нагадаємо, 28 травня росіяни атакували ракетами припортову інфраструктуру Одеси.