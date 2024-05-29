В Одессе прозвучал мощный взрыв: рашисты ведут обстрел баллистикой

Первоначально сообщалось о пуске ракеты на Беляевку и Затоку. Позже быть осторожными призвали жителей Одессы и Черноморска, со стороны которого и прогремел взрыв.

«Есть прилет в области», – пишут местные Телеграм-каналы.

Также сообщалось о фиксации еще одной цели, но повторных взрывов не последовало.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и ждет официальную информацию от военных.

Несколько минут назад прозвучал отбой тревоги, но стоит отметить, что расслабляться рано: мониторинговые Телеграм-каналы сообщают о пуске «шахедов».

Напомним, 28 мая россияне атаковали ракетами припортовую инфраструктуру Одессы.