В Одессе прозвучал мощный взрыв: рашисты ведут обстрел баллистикой

Вечером среды, 28 мая 2024 года, в Одессе и области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось об очередных пусках баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. И снова прозвучал взрыв…
Первоначально сообщалось о пуске ракеты на Беляевку и Затоку. Позже быть осторожными призвали жителей Одессы и Черноморска, со стороны которого и прогремел взрыв.
«Есть прилет в области», – пишут местные Телеграм-каналы.
Также сообщалось о фиксации еще одной цели, но повторных взрывов не последовало.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и ждет официальную информацию от военных.
Несколько минут назад прозвучал отбой тревоги, но стоит отметить, что расслабляться рано: мониторинговые Телеграм-каналы сообщают о пуске «шахедов».
Напомним, 28 мая россияне атаковали ракетами припортовую инфраструктуру Одессы.