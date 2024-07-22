В Одесі пройде гра від проекту “ПереФарбований Лис”

Про це повідомляють організатори проєкту.

“Будемо грати в рольову гру за твором “Кайдашева сім’я”. Це не просто повість про сімейні сварки, це сюжет про особисті кордони, прорахунок ризиків, самореалізацію та конфлікт поколінь. У грі ми глибше дослідимо мотивацію персонажів і спробуємо знайти сценарії, в яких вони могли б один одного посилити”, – кажуть організатори. – В іграх можна підсвітити не лише якісь неочевидні моделі поведінки персонажів, а й свої власні. Бо коли ми граємо, можемо трохи послабити контроль свідомості і звернути увагу на те, як ми проявляємося в реальному житті. Чекаємо на тих, хто любить гратися і готовий відкрити для себе українську літературу з абсолютно нового боку”.

Кількість місць на цю гру – 12 осіб.

Гра безкоштовна, але охочих просять зареєструватися на сайті https://surl.li/hwehqo

Що являє собою проєкт

Студія навкололітературних ігор “ПереФарбований Лис” – це унікальний проєкт, спрямований на заохочення читання та переосмислення української класичної літератури через інтерактивні ігри.

Студію заснували авторки однойменного подкасту педагог Валентина Мержієвська та психологиня Марія Діденко.

Свої заходи студія проводить по всій Україні, об’єднуючи літературні твори з елементами гри, що дає змогу учасникам глибше зануритися в сюжети та мотивацію персонажів. Уже вийшло понад 100 випусків.

У 2024 році “ПереФарбований Лис” вдруге виграв у конкурсі культурно-мистецьких проєктів від Українського інституту книги, спрямованих на організацію та проведення заходів із просування читання, у категорії “Створення тренду читання як дозвілля, читання для навчання”, згідно з яким реалізує другу мандрівну студію навкололітературних ігор. Ігрова студія має більш динамічний формат, він дає змогу залучити навіть тих, хто ще не встиг прочитати самого літературного твору.

Влітку 2024 року студія розпочне другий тур навкололітературних ігор. Автори відвідають 7 міст України та запропонують старі й нові ігрові механіки та підтримають спільноту амбасадорів, які проводитимуть ігри на місцевому рівні, створюючи новий культурний досвід і сприяючи створенню спільнот.