В Одессе пройдет игра от проекта «ПереФарбований Лис»

Об этом сообщают организаторы проекта.

«Будем играть в ролевую игру по произведению «Кайдашева семья». Это не просто повесть о семейных ссорах, это сюжет о личных границах, просчете рисков, самореализации и конфликте поколений. В игре мы глубже исследуем мотивацию персонажей и попробуем найти сценарии, в которых они могли бы друг друга усилить», — говорят организаторы. — В играх можно подсветить не только какие-то неочевидные модели поведения персонажей, но и свои собственные. Потому что когда мы играем, можем немного ослабить контроль сознания и обратить внимание на то, как мы проявляемся в реальной жизни. Ждем тех, кто любит играть и готов открыть для себя украинскую литературу с совершенно новой стороны».

Количество мест на эту игру — 12 человек.

Игра бесплатная, но желающих просят зарегистрироваться на сайте https://surl.li/hwehqo

Что представляет собой проект

Студия окололитературных игр «ПереФарбований Лис» — это уникальный проект, направленный на поощрение чтения и переосмысление украинской классической литературы через интерактивные игры.

Студию основали авторы одноименного подкаста педагог Валентина Мержиевская и психолог Мария Диденко.

Свои мероприятия студия проводит по всей Украине, объединяя литературные произведения с элементами игры, что позволяет участникам глубже погрузиться в сюжеты и мотивацию персонажей. Уже вышло более 100 выпусков.

В 2024 году «ПереФарбований Лис» во второй раз выиграл в конкурсе культурно-художественных проектов от Украинского института книги, направленных на организацию и проведение мероприятий по продвижению чтения, в категории «Создание тренда чтения как досуга, чтения для обучения», согласно которому реализует вторую путешествующую студию окололитературных игр. Игровая студия имеет более динамичный формат, он позволяет привлечь даже тех, кто еще не успел прочитать самого литературного произведения.

Летом 2024 года студия начнет второй тур окололитературных игр. Авторы посетят 7 городов Украины и предложат старые и новые игровые механики и поддержат сообщество амбассадоров, которые будут проводить игры на местном уровне, создавая новый культурный опыт и способствуя созданию сообществ.