В Одесі привітали олімпійських чемпіонок Аліну Комащук та Олену Кравацьку

Одеситок, що здобули золоті медалі у складі національної збірної України на ХХХІІІ Олімпійських ігор з фехтування Аліну Комащук та Олену Кравацьку привітав мер Одеси Геннадій Труханов.
— Вся Одеса вболівала за вас! І кожен одесит радів цій перемозі. Ми вдячні вам, та тренеру за неймовірний труд, який прославив нашу країну та наше місто на весь світ!, — звернувся до чемпіонок мер.
Окрім святкового виступу, дівчата отримали почесні відзнаки:
- Олена Кравацька отримала «Знак пошани» за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, піднесення міжнародного спортивного іміджу Одеси.
- Аліна Комащук отримала почесну відзнаку «За заслуги перед містом»
Отримав почесну відзнаку «За заслуги перед містом» і тренер спортсменок, заслужений працівник фізичної культури і спорту України і заслужений тренер України Олександр Васютін.