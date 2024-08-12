Новини Одеси та Одеської області

В Одесі привітали олімпійських чемпіонок Аліну Комащук та Олену Кравацьку

В Одесі привітали олімпійських чемпіонок Аліну Комащук та Олену Кравацьку

Одеситок, що здобули золоті медалі у складі національної збірної України на ХХХІІІ Олімпійських ігор з фехтування Аліну Комащук та Олену Кравацьку привітав мер Одеси Геннадій Труханов.

— Вся Одеса вболівала за вас! І кожен одесит радів цій перемозі. Ми вдячні вам, та тренеру за неймовірний труд, який прославив нашу країну та наше місто на весь світ!, — звернувся до чемпіонок мер.

чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки

Окрім святкового виступу, дівчата отримали почесні відзнаки:

  • Олена Кравацька отримала «Знак пошани» за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, піднесення міжнародного спортивного іміджу Одеси.
  • Аліна Комащук отримала почесну відзнаку «За заслуги перед містом» 

Отримав почесну відзнаку «За заслуги перед містом» і тренер спортсменок, заслужений працівник фізичної культури і спорту України і заслужений тренер України Олександр Васютін.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk