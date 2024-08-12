В Одесі привітали олімпійських чемпіонок Аліну Комащук та Олену Кравацьку

— Вся Одеса вболівала за вас! І кожен одесит радів цій перемозі. Ми вдячні вам, та тренеру за неймовірний труд, який прославив нашу країну та наше місто на весь світ!, — звернувся до чемпіонок мер.

Окрім святкового виступу, дівчата отримали почесні відзнаки:

Олена Кравацька отримала «Знак пошани» за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту, піднесення міжнародного спортивного іміджу Одеси.

Аліна Комащук отримала почесну відзнаку «За заслуги перед містом»

Отримав почесну відзнаку «За заслуги перед містом» і тренер спортсменок, заслужений працівник фізичної культури і спорту України і заслужений тренер України Олександр Васютін.