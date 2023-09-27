В Одесі під трамвай потрапила жінка: подробиці

Сьогодні, 27 вересня, об 11:23 трамвай №21 при від’їзді від зупинки «Прохоровський провулок» наїхав на літню

жінку.

Про це повідомили у КП “Одесміськелектротранс”.

Повідомляється, що жінка похилого віку вийшла на зупинці і залишилася на проїжджій частині дороги. Вона намагалася перейти дорогу перед вагоном! в той час, коли водій трамвая зачинила двері та почала рух на зелене світло світлофора. Незважаючи на екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося.

Жінка жива, її госпіталізували.

Наразі рух трамвайного маршруту №21 тимчасово припинено.

Чому трамвай потрібно обходити спереду

Кожен із нас ще з дитинства вчив, що автобус та тролейбус треба обходити ззаду, а трамвай спереду.

Такі інструкції для автобусів та тролейбусів обумовлені тим, що:

по-перше: у автобуса та тролейбуса спереду є так звана «сліпа» зона для водія, тобто він не побачить людину перед своїм транспортним засобом;

по-друге: при переході спереду ми можемо потрапити під колеса автомобіля, що їде ззаду, а ось пішохід, що йде позаду, вільно переглядається іншими водіями і вони можуть своєчасно зреагувати на нового учасника руху.

Відмінність з трамваєм полягає в іншому: обходячи останній, ви можете потрапити тільки у зустрічний трамвай (як правило, рух для цього транспорту тільки односмуговий), тому необхідно обходити його спереду, щоб водій зустрічного трамвая мав можливість і час для реагування.

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