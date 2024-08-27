Новини Одеси та Одеської області

В Одесі оголошено штормове попередження на 28 серпня: чекаємо на грозу

В Одесі оголошено штормове попередження на 28 серпня: чекаємо на грозу

У середу, 28 серпня 2024 року, в Одесі та області протягом дня очікується гроза, а під час грози шквал 15-17 м/с. Оголошено штормове попередження.

Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Також просять не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок та кабелів.

Як діяти під час грози

ДСНС України дає такі рекомендації:

  • не ховайтесь під високими, поодинокими деревами чи на підвищенні;
  • не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не купайтеся у водоймах;
  • не користуйтесь електроприладами;
  • уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;
  • якщо ви в полі, краще присісти в яму, не контактуючи тілом з землею;
  • закрийте вікна та двері;
  • відкладіть телефон та займіться справою, яка заспокоює.

Нагадаємо, вранці 27 серпня в Одесі під час грози спалахнув купол храму Свято-Іверського чоловічого монастиря, розташованого в мікрорайоні Шкільний. Ймовірна причина спалаху – удар блискавки

Прогноз погоди в Одесі на 28 серпня

В Одесі на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 21-23°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 23-24°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 28 серпня

На Одещині завтра очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний, 9-14 м/с. місцями під час грози шквал, 15-17 м/с.

Температура вночі 19-24°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Автор фото: Ганна Баратинська

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk