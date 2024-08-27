В Одесі оголошено штормове попередження на 28 серпня: чекаємо на грозу

У середу, 28 серпня 2024 року, в Одесі та області протягом дня очікується гроза, а під час грози шквал 15-17 м/с. Оголошено штормове попередження.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Також просять не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок та кабелів.
Як діяти під час грози
ДСНС України дає такі рекомендації:
- не ховайтесь під високими, поодинокими деревами чи на підвищенні;
- не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не купайтеся у водоймах;
- не користуйтесь електроприладами;
- уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви в полі, краще присісти в яму, не контактуючи тілом з землею;
- закрийте вікна та двері;
- відкладіть телефон та займіться справою, яка заспокоює.
Нагадаємо, вранці 27 серпня в Одесі під час грози спалахнув купол храму Свято-Іверського чоловічого монастиря, розташованого в мікрорайоні Шкільний. Ймовірна причина спалаху – удар блискавки
Прогноз погоди в Одесі на 28 серпня
В Одесі на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 26-28°С.
Температура морської води 23-24°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 серпня
На Одещині завтра очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний, 9-14 м/с. місцями під час грози шквал, 15-17 м/с.
Температура вночі 19-24°С, вдень 25-30°С.
На автошляхах області видимість добра.
Автор фото: Ганна Баратинська