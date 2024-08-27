В Одессе объявлено штормовое предупреждение на 28 августа: ждем грозу

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Как действовать во время грозы

ГСЧС Украины дает такие рекомендации:

не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;

не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;

не купайтесь в водоемах;

не пользуйтесь электроприборами;

избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;

если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;

закройте окна и двери;

отложите телефон и займитесь успокаивающим делом.

Напомним, утром 27 августа в Одессе во время грозы загорелся купол храма Свято-Иверского мужского монастыря, расположенного в микрорайоне Школьный. Вероятная причина возгорания – удар молнии

Прогноз погоды в Одессе на 28 августа

В Одессе на завтрашний день синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 августа

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-восточный, 9-14 м/с. Местами во время грозы шквал, 15-17 м/с.

Температура ночью 19-24°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Автор фото: Анна Баратынская