В Одессе объявлено штормовое предупреждение на 28 августа: ждем грозу

Завтра, в среду, 28 августа 2024 года, в Одессе и области в течение дня ожидается гроза, а во время грозы шквал 15-17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
Как действовать во время грозы
ГСЧС Украины дает такие рекомендации:
- не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;
- не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
- не купайтесь в водоемах;
- не пользуйтесь электроприборами;
- избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
- если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- закройте окна и двери;
- отложите телефон и займитесь успокаивающим делом.
Напомним, утром 27 августа в Одессе во время грозы загорелся купол храма Свято-Иверского мужского монастыря, расположенного в микрорайоне Школьный. Вероятная причина возгорания – удар молнии
Прогноз погоды в Одессе на 28 августа
В Одессе на завтрашний день синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 августа
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, во второй половине дня юго-восточный, 9-14 м/с. Местами во время грозы шквал, 15-17 м/с.
Температура ночью 19-24°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Автор фото: Анна Баратынская