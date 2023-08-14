В Одессе в честь погибших военнослужащих будут переименовывать улицы: детали

В Одессе решили переименовывать отдельные улицы в честь одесситов, погибших во время российско-украинской войны. Историко-топонимическая комиссия горсовета нашла компромисс: их будут называть в честь павших военных, получивших звание «Герой Украины» или ставших полными кавалерами ордена «За мужество».

Об этом 14 августа 2023 года во время брифинга в Одесском горсовете рассказал член Историко-топонимической комиссии Александр Бабич.

В горсовете сообщили, что такое решение комиссия приняла 20 июля. По словам Бабича, до конца войны и победы Украины комиссия избрала именно такой критерий, чтобы начать чествовать погибших военных.

К концу войны, к победе еще будет очень много погибших. Я уверен, к сожалению, что будут герои, чьи подвиги будут гораздо больше, намного мощнее, значимее для нас, для наших детей как память. И нам надо будет оценивать, чей подвиг больше, чей подвиг для нас важнее и нужно его помнить. я как член комиссии не хотел на себя брать ответственность понять, кто больше герой, кто меньше, но мы вынуждены будем это делать. Поэтому пока критерий Герой Украины или полный кавалер ордена «За мужество» нам дает возможность с этой категорией как-то работать и почтить память наших ребят, погибших на этой войне, —

сказал Александр Бабич на пресс-конференции.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 августа 2023 года россия применила «волновую» ракетную атаку и атаку шахидами на Одессу. Все ракеты и БПЛА были сбиты, но последствия для города ужасающие – ситуацию прокомментировали в Оперативном командовании «Юг».

Фото: Одесский городской совет