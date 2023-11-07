В Одесі на 8 листопада оголошено штормове попередження: очікується поривчастий вітер

У середу, 8 листопада, в Одесі оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вранці та у першій половині дня очікуються пориви південного вітру, 15-17 м/с.
Про це повідомляють в Одеській міськраді.
Одеська мерія звертається до одеситів із проханням обмежити пересування містом. Особливо це стосується дітей, людей старшого віку та вагітних жінок.
Також у мерії просять водіїв не паркувати транспорт та обережно пересуватися під деревами та лініями електропередач. Адже через поривчастий вітер можливе падіння гілок і кабелів.
Читайте також: Як одеські комунальники наслідки негоди ліквідували (фоторепортаж)
Також у мерії нагадують, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека – морські міни можуть зриватися з якорів та дрейфувати уздовж узбережжя. Тому перебувати під час шторму у прибережній зоні небезпечно для життя та здоров’я.
У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102, –
нагадали у мерії.